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04.04.2019, Севастополь, Максим Карпенко
 
Крым, Россия, Спецслужбы, Украина
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Украинских диверсантов настигло возмездие

Севастопольский городской суд приговорил в 14 годам украинских диверсантов Алексея Бессарабова и Владимира Дудку – сотрудников ГУР Минобороны Украины, планировавших серию взрывов на полуострове.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на решение суда, каждому из них также назначены штрафы в 330 и 350 тысяч рублей соответственно.

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Суд признал их виновными в приготовлении к совершению диверсии в составе организованной группы, в хранении взрывных устройств (ч.1 ст.30 – п.«а» ч.2 ст.281, ч.3 ст.222.1 УК РФ).

Как сообщал «ПолитНавигатор», Бессарабова и Дудку задержали сотрудники ФСБ в ноябре 2016 года.

Следствие выяснило, что они планировали взорвать склад ГСМ на территории одной из воинских частей, радиотелевышки в Севастополе и газотурбинную электростанции. У диверсантов изъяли взрывные устройства большой мощности, оружие и боеприпасы, средства спецсвязи, карты и другие вещественные доказательства.

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