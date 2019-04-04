Украинских диверсантов настигло возмездие

04.04.2019, Севастополь, Максим Карпенко

Севастопольский городской суд приговорил в 14 годам украинских диверсантов Алексея Бессарабова и Владимира Дудку – сотрудников ГУР Минобороны Украины, планировавших серию взрывов на полуострове.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на решение суда, каждому из них также назначены штрафы в 330 и 350 тысяч рублей соответственно.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Суд признал их виновными в приготовлении к совершению диверсии в составе организованной группы, в хранении взрывных устройств (ч.1 ст.30 – п.«а» ч.2 ст.281, ч.3 ст.222.1 УК РФ).

Как сообщал «ПолитНавигатор», Бессарабова и Дудку задержали сотрудники ФСБ в ноябре 2016 года.

Следствие выяснило, что они планировали взорвать склад ГСМ на территории одной из воинских частей, радиотелевышки в Севастополе и газотурбинную электростанции. У диверсантов изъяли взрывные устройства большой мощности, оружие и боеприпасы, средства спецсвязи, карты и другие вещественные доказательства.