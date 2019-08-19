Украинских евреев похвалили за четвертое место в Европе и назвали «мостом»

19.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Владимир Зеленский призвал международное сообщество не допустить проявлений антисемитизма, а премьер Израиля Нетаньяху отметил украинскую еврейскую общину, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом Зеленский заявил во время чествования жертв Бабьего Яра с участием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает пресс-служба Офиса украинского президента.

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“Сегодня здесь, в Бабьем Яру, мы призываем международное сообщество объединить усилия, чтобы не допустить никаких проявлений антисемитизма и нетерпимости на расовой или национальной почве”, – сказал Зеленский.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по итогам встречи с Зеленским сказал, что еврейская община в Украине – на 4 месте среди крупнейших в Европе, что может способствовать дальнейшему развитию связей двух стран.

“Еврейская община в Украине на 4 месте среди крупнейших в Европе. Это такой человеческий мост, уже сформирован между нашими странами. И я думаю, что это может способствовать дальнейшему развитию наших связей и дает нам большие возможности на будущее”, — сказал Нетаньяху.