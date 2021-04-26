Украинских фермеров лишают земли в пользу боевиков-атошников

26.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

В украинских селах у фермеров отбирают землю, чтобы выделить ее боевикам АТО.

Об этом на «круглом столе» в Киеве заявил президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Николай Стрижак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Стрижака, кроме того, чиновники изымают землю, чтобы потом перепродать ее прежним владельцам.

«Уже огороды как при Хрущеве по порог обрезают. То земельку, ну селяне как селяне: «Вот, я тут век работаю на этой земле, она была моя». «Нет, – геокадастр говорит, – это не твоя земля уже. Эта земля уже поделена на два гектара». И случай – буквально вчера мне звонили – у фермера, работает с первого дня основания на этой земле, и вдруг десять гектаров ему объявляют, что у него их нет. Уже она поделена на атошников по два гектара.

А так получилось, что им поделили и фермер не знал, а потом эти десять гектаров скупил тот же Госгеокадастр и предложил фермеру купить у нее его же землю. Ну он же честный, законопослушный, обратился в прокуратуру, как это так, это же беда. Через какое-то время человек от прокуратуры говорит – видно, прошли переговоры с этим Госгеокадастром, он сказал, что Госгеокадастр не прав. Какой результат их разговора никто не знает. Но какой результат подошел – представитель от прокуратуры пообещал продать фермеру эту землю. Только уже по 30 тысяч», – заявил Стрижак.