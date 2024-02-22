Украинских фермеров сделают крайними за европейские проблемы

Вадим Москаленко.  
22.02.2024 14:58
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Сельское хозяйство, Украина


Блокада польско-украинской границы устроена западными политиками для того, чтобы отвлечь внимание населения от внутренних серьёзных проблем с сельским хозяйством.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил болгарский политолог Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Блокада польско-украинской границы устроена западными политиками для того, чтобы отвлечь внимание населения от внутренних...

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«В ЕС есть огромное количество регуляций и ограничений какими видами удобрений не пользоваться, ГМО не пользоваться. Много чего. Это очень сильно удорожает продукцию.

И когда на территории ЕС все фермеры закредитованы по самое не могу, сладкая жизнь им не светит, в одной только Германии восемнадцать тысяч молочных ферм обанкротилось. Кстати, подобная страшная газонокосилка работает и на территории США. Это огромная системная проблема», – сказал Пасков.

«А как отвлечь внимание от системной проблемы? Разделяй и властвуй. Им говорят: «Вы европейцы, а эти омерзительные гадкие украинцы злоупотребляют тем, что в условиях войны мы им помогаем, и они тащат сюда своё добро, зерно, не соблюдают те же самые ограничения. Оно напичкано всякими химикатами, да ещё и дешевле – короче говоря, ужасный системный яд».

А им этого достаточно, профсоюзам, полякам, французам, румынам, и всем остальным», – подытожил эксперт.

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