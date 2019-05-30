Украинских карателей обучают в британской МИ-6

30.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Сотрудники украинских спецслужб все свои террористические мероприятия в Донбассе согласовывают со своими британскими коллегами.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил политолог немецкий Александр Сосновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для того, чтобы показать, как НАТО и такие службы работают с Украиной, я сегодня привёз документ Министерства обороны Великобритании. То, что здесь вы видите – это британцы, которые очень чётко отслеживают, на что они тратят деньги, это счёт на пребывание в Великобритании в ноябре 2017 года, когда в МИ-6 и МИ-5 приехали несколько специалистов спецслужб СБУ, которые вели там переговоры по поводу проведения совместных террористических операций на территории ЛДНР и России.

Вы видите, как там чётко расписано – сколько кроватей, сколько заплатили за еду, какие были гонорары, почти 7 тысяч фунтов. Если вы посмотрите, то увидите, что там 8 человек, а я знаю, что с украинской стороны было двое. Значит шесть специалистов работали с британской стороны. Можете себе представить, какую промывку мозгов получили украинские специалисты за эти несколько дней, которые они находились в Лондоне.

Нужно понимать, что действия Украины на территории Донбасса – действия, которые согласованы с Западом», – отметил он.

Однако журналист и телеведущий Владимир Соловьёв заметил, что из показанного документа не следует, что готовились какие-то диверсии, после чего напомнил о 150 воевавших в АТО иностранцах, официально попросивших украинское гражданство.

«Факт, что как минимум 150 иностранцев принимали и принимают участие в боевых операциях против народов Донецка и Луганска, тогда возникает вопрос, потому что на основании Минских соглашений вы должны убрать иностранцев из зоны конфликта. У вас 150 человек, которые не просто иностранцы, но даже запросили украинское гражданство. Возникает вопрос – у вас на Украине что, нет статьи за наёмничество?», – спросил Соловьёв.

После чего украинские эксперты нехотя признали, что такая статья есть.