Украинских карателей захлестнула эпидемия массовых самоубийств

21.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Сотни украинских военнослужащих, не вынесших народной ненависти, оканчивают жизнь самоубийством.

Об этом на своей странице в «Facebook» сообщил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик рассказал, что в его руки попали не подлежащие публичной огласке документы Минобороны Украины, в частности, письмо начальника главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ генерал-майора Грунтковского от 26.01.2018 года начальнику Генштаба Муженко.

Согласно письму, «в течение 2017 года в ВСУ в результате самоубийств погибло 100 военнослужащих». При этом отмечается «отсутствие положительной тенденции к уменьшению количества самоубийств в Высокомобильных десантных войсках, Силах специальных операций, Вооружении и Тыла Вооруженных Сил Украины…».

Большинство случаев самоубийств, совершено в сухопутных войсках, а воздушных силах наблюдается увеличение суицидов на 138%.

При этом, указывает Журавко, большинство случаев самоубийств совершено военнослужащими-контрактниками.

«В Сухопутных войсках доля участников АТО среди суицидентов составляет 63%, в Воздушных Силах – 70%, в Военно-Морских Силах – 57%, в высокомобильных десантных войсках – 83%. в Силах специальных операций – 67%, в вооружении – 50%, в Тылу – 0%, в Главном управлении оперативного обеспечения – 100%, в Министерстве обороны Украины и подчиненных частях – 25%, в Генеральном штабе и подчиненных частях – 50%», – пишет экс-нардеп.

Он уточняет, какие способы суицидов были использованы ВСУшниками: повешение – 50%; применение огнестрельного оружия – 40%; подрыв гранаты – 33%; падение с высоты – 3%; применения колюще-режущих предметов – 2%; попадания под поезд – 11%; попадания под автомобиль – 1 1%.

Причинами самоубийств становятся нерешенные социально-бытовые проблемы в семьях; бытовые трудности во время пребывания в полевых условиях и увеличения физической и психологической нагрузки на военнослужащих и т.д.

При этом каждый четвертый случай самоубийства совершен в состоянии алкогольного опьянения.

«Из содержания этого отчета видно самое главное, что большая часть народа Украины ненавидит атошников, военнослужащих, которые побывали в зоне АТО-ООС и применяли оружие против мирного населения. А это составляет примерный процент – 55%-60%

Уважаемые читатели и подписчики! Украинцы! Лишь слепой не увидит, что не только мирное население является жертвой правящего антинародного по своей сути бандеровско-неонацистского режима, но и сама армия также является средством, при помощи которой в ней же уничтожаются те, кого насильно, под угрозами или обманом затягивают для уничтожения одной части народа другой его частью.

Все надежды на то, что новый главнокомандующий ВС Украины положит конец войне и беспределу в стране – не сбылись. Кровавый Клоун сменил Кровавого Пастора и Кровавого Кондитера. Кровь народа Украины продолжает проливаться на украинской земле.

Публикую очередные скрины той страшной трагедии, которая продолжается и на сегодняшний день. Для кого-то эти страшные цифры ничего не скажут, для думающих и читающих людей – это о многом скажет. Бегите из этой ужасной украинской армии», – резюмировал Журавко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», пьяный майор ВСУ задушил солдата, после чего покончил жизнь самоубийством.

Кроме того, Украина выбилась в мировые лидеры по число суицидов среди военнослужащих.