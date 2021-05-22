Украинских крестьян выдавят из страны, заменив африканскими гастарбайтерами, – эксперт

22.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Грядущая распродажа чернозёмов Украины транснациональным корпорациям приведёт к появлению множества безземельных и безработных крестьян, чьё место постепенно займут дешёвые гастарбайтеры из Азии и Африки.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Именно после этого могут появиться очень серьёзные проблемы в селе, потому что появится такая категория людей, как безземельные крестьяне, с которыми сегодня государство не знает, что делать. Когда после реформы 1861 года в царской России появились безземельные крестьяне, они стали основой индустриального и промышленного развития Российской Империи, а также они осваивали Сибирь, Дальний Восток, Среднюю Азию, где они могли получить землю. У Украины нет территории, которую можно осваивать, куда их можно направить. У Украины нет плана развития индустрии и промышленности. Более того, происходит тотальная деиндустриализация – наверное, как составляющая декоммунизации», – сказал Бондаренко.

По его прогнозу, на место оставшихся без земли и работы украинских крестьян, скорее всего, начнут завозить дешёвых работников из Азии и Африки, что неизбежно приведёт к конфликтам.

«По примеру Австро-Венгрии, где была такая же ситуация, они начали очень массово эмигрировать в США, Канаду. Куда будут сейчас эмигрировать эти безземельные крестьяне – неизвестно. Кроме того, это может привести и к тому, что новые собственники – в первую очередь это будут иностранцы, поскольку им уже позволяется покупать землю на Украине, – будут стимулировать новые миграционные процессы и привозить сюда более дешёвую рабочую силу, как это происходило во всём мире. Когда на Украине появится новая дешёвая рабочая сила из Юго-Восточной Азии, с Африки и так далее – это может привести и к новым негативным процессам в селе, где могут произойти столкновения интересов, учитывая консерватизм и ксенофобию украинского села. То есть, демографические процессы на ближайшие десять лет сложно спрогнозировать, но то, что демографическая картина изменится, и будет с серьёзными кризисными явлениями – это однозначно», – резюмировал эксперт.