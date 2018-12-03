Украинских медиков зовут на забастовку – требовать зарплату, как у зама Супрун

03.12.2018, Киев, Игорь Петров

Медики Украины получают нищенски зарплаты в отличие от чиновников на высших руководящих должностях в Министерстве здравоохранения, которые даже не имеют медицинского образования.

Об этом на заседании Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады Украины заявила глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зарплата заместителя министра здравоохранения составляет 125-140 тыс грн в месяц. При этом профессора, которые преподают в университете, получают 8 тыс, доктора, которые закончили ВУЗ и каждый день общаются с больными туберкулезом, СПИДом, онкобольными, получают 3-4 тыс грн. При такой невероятной дискриминации, унижении профессионального и человеческого достоинства профсоюзы не должны молчать если они не карманные. Медицинская общественность должна выйти на забастовку и спросить: почему заместитель министра здравоохранения получает 140 тыс грн в месяц не имея медицинского образования, а те люди, которые каждый день рискуют своей жизнью – 3-4 тыс грн», – сказала она.