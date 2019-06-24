Украинских моряков обвинили в неоказании сопротивления российским пограничникам

24.06.2019, Киев, Игорь Петров

Украинские моряки во время инцидента в Керченском проливе должны были стрелять в российских пограничников.

Об этом на канале UA:Крим заявил Борис Бабин, экс-глава фейкового «представительства президента Украины в АРК», передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Если ты боишься ответственности – снимай форму и иди работать грузчиком. Зачем ты шел в ВС если боишься ответственности.

У нас захватили три военных корабля. У меня вопрос – а они сопротивление оказывали, как предусматривает Устав корабельной службы? Без дополнительных приказов. Хоть одни выстрел кто-то сделал?

Нет. Все. Точка. Если ты – военнослужащий, ты должен рассчитывать, что тебя могут убить. Тебе за это государство платит зарплату, именно за это. Если ты не будешь стрелять – иди в народное хозяйство. На торговый флот. Там никто ни в кого не стреляет», – негодует Бабин.