Украинских моряков в Крыму отвезли к женщинам

28.11.2018, Симферополь, Виктор Орлов

Часть арестованных на два месяца моряков ВМС Украины, участвовавших в провокации по прорыву границы РФ, отправили в женский блок Симферопольского СИЗО.

Об этом в своем блоге пишет корреспондент либеральной «Новой газеты» Антон Наумлюк. При этом он признает, что к украинским военным в СИЗО отношение нормальное – другие арестанты собрали для них одежду, чай, кофе.

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«Доставленных в Симферопольское СИЗО украинских моряков, которым вчера избрали меру пресечения, разместили в «женский блок», подальше от арестантов, в несколько камер. То есть, они не находятся по одиночке. В солидарность с ними арестанты собрали, сколько могли, чай, кофе, одежду для них», – сообщил Наумлюк.