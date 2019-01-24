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24.01.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Киев, Культура, Политические репрессии, Скандал, Украина, Цензура
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Украинских нациков взбесила выставка, где ВСУ изображены в виде половых членов

Украинские националисты добились исключения из Академии изобразительного искусства и архитектуры студента – молодого скульптора Спартака Хачанова, который накануне организовал , где ВСУ изображались в виде половых членов. Инсталляция была разгромлена одним из преподавателей, который обвинил студента в оскорблении государства.

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Как говорится в сообщении группировки С14,  спустя несколько дней после разгрома выставки боевики пришли в ВУЗ, чтобы проконтролировать исключение Хачанова и провести “воспитание” неугодного студента. Однако антивоенно настроенный художник скрылся от праворадикалов.

Националистов разозлило, что Хачанов 19 января организовал выставку, на которой солдаты были изображены в виде половых членов, а танки украинской армии вместо дула также содержали элементы мужского детородного органа:

«Автор этой дурости изображает нашу армию в виде половых органов, а войну на Востоке считает мерянием правительствами стран писюнами. Недавно Хачанов еще додумался высмеять украинскую вышиванку. Сделал ее из сала и свиных хвостов. Затем показательно выбросил «рубашку» на помойку».

«Новости культуры в одной свободной стране. Студент-художник прячется в аудитории от нацистов, а преподаватели уволили его из университета за антивоенную экспозицию и пообещали «закопать» юношу, если он не уничтожит свои работы», – комментирует инцижент киевский журналист Андрей Манчук.

«Почему неонацисты могут спокойно пройти на территорию учебного заведения и угрожать студентам? Ах да, потому что когда люди вызвали полицию, им сказали ждать полтора часа (!!!). Украинское государство не в состоянии защитить своих граждан, их права и свободы. Позор такому государству, позор Академии, в «лучших» традициях совка исключающей студентов за свободомыслие, воспитывающей конформных болванов», – рассуждает обозреватель Анатолий Ульянов, который сам из-за давления был вынужден ранее покинуть Украину.

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