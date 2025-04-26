Украинских оккупантов выбили из села в Белгородской области

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Вместе с информацией об окончательном освобождении Курской области поступили хорошие новости из Белгородчины, где ранее ВСУ удалось зацепиться за приграничные территории в Краснояружском районе.

Оккупанты даже смогли на некоторое время захватить два села – Демидовку и Поповку Две недели назад Демидовка вернулась под контроль российской армии. Теперь появились кадры объективного контроля, подтверждающие освобождение Поповки.

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«Сегодня Поповка была полностью зачищена от оккупантов. Это заслуга всех Северян, участвовавших в отражении провокации врага: наших бесстрашных штурмовиков, выбивавших противника с российской территории, артиллеристов и операторов БпЛА, уничтожавших вражеские расчеты на украинской территории, ракетчиков и летчиков, регулярно наносивших поражение по резервам и командным пунктам ВСУ в глубине Краснопольского района Сумской области», – пишет тг-канал «Северный ветер», который ведут бойцы группировки ВС РФ «Север».

Указывается, что авантюра в Краснояружском районе «завершилась разгромом штурмовых подразделений ВСУ, потерявшими свыше 1760 человек».

Информацию подтверждает и военкор Анатолий Радов, отмечая, что некоторое присутствие в Белгородской области противник еще сохраняет.