Украинских оккупантов выдавливают к границам Днепропетровской области
Российские войска развивают успешное наступление с нескольких направлений к границе с Днепропетровской области, до которой им остался всего километр.
Об этом в эфире «Радио Комсомольская правда» заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Близко битва за Константиновку и близок выход к днепропетровской границе, выход уже даже на днепропетровскую границу, потому что у нас на Южнодонецком направлении успехи между реками Волчья и Солёная, и хорошие успехи между Мирноградом и Димитровым, и Дзержинском – это Торецк. Ну, если коротко, то Богатырь фактически наш, идет зачистка, идут бои за Алексеевку, это с другой стороны реки Волчья.
Наши сделали удар между Отрадным и Комаром, тоже выходят на трассу, которая ведет от Курахово в Запорожскую губернию. Между Волчьей и Солёной, особенно после 11 мая, динамика очень хорошая, фактически освобождено Орехово, идут тоже зачистки самого населённого пункта и ближайших опорников противника. И от Котляровки удар на север был очень эффективным.
Это для того, чтобы тот выступ, который у нас образовался ниже Красноармейска, сделать, чтобы это был уже не выступ, а широкий фронт. Там наши ребята выравнивают, фактически от Орехова до границы Днепропетровской губернии у нас осталось где-то в районе километра, и там, где Котляровкой наши ребята ушли на север, там тоже где-то в районе одного километра осталось нам до Днепропетровской области», – заявил Кимаковский.
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