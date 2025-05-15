Российские войска развивают успешное наступление с нескольких направлений к границе с Днепропетровской области, до которой им остался всего километр.

Об этом в эфире «Радио Комсомольская правда» заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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