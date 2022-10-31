Украинских олигархов, спонсирующих АТО, начнут лишать собственности в Крыму накануне Дня народного единства

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На этой неделе Госсовет Крыма проголосует за включение в перечень имущества республики первых предприятий, находящихся в собственности иностранных подданных, а также их бенефициаров и представителей, которые совершают в отношении Российской Федерации недружественные действия.

Об этом сообщил на заседании Совмина глава Крыма Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас на этой неделе будут приняты первые решения по национализации нескольких крупных предприятий, которые принадлежат украинским собственникам, активно тратящим деньги на противодействие СВО, – отметил он. – Поэтому зарабатывать враги России на территории Крыма не будут, эта позиция понятная и принципиальная. Коллективы трудовые остаются, кроме представителей и уполномоченных лиц от акционеров. Все остальные работают, коллективы не сокращают. После комиссионных решений, если будут данные, подтверждающие, что кто-либо занимает позицию против, пожалуйста, это их право, но в другом месте».

Аксенов сообщил, что первыми под национализацию попадут ООО «РусЛайн Ко» (арендатор ООО «Новацентр К», ООО «Модуль ЛТД»), АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия», ОАО «Судостроительный завод «Залив».

Накануне спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что первыми в собственность республики перейдут «Новацентр», Бахчисарайский цемзавод, Альминский комбинат стройматериалов.

18 октября Госсовет Крыма принял постановление о национализации имущества иностранных государств, иностранных лиц, а также их бенефициаров и представителей, которые совершают в отношении Российской Федерации недружественные действия. Изъятие недвижимости узаконили через постановление Госсовета от 30 апреля 2014 года, по которому большинство объектов украинской госсобственности и «Приватбанка» перешли в казну республики.