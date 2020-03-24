Украинских пенсионеров бросают на произвол эпидемии

24.03.2020, Донецк, Сергей Вредников

Продолжая политику геноцида населения Украины, президент Владимир Зеленский и его команда к этническому, религиозному, языковому и территориальному признакам дискриминации теперь добавили и возрастной.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«На фоне эпидемии коронавируса все отчетливее проявляются беспомощность, непрофессионализм и жестокость украинской власти. Так, министр здравоохранения Илья Емец цинично заявил, что государству не следует тратить средства на спасение жизни сограждан старше 65 лет.

Ранее он уже оскандалился подобным образом, когда на заседании профильного комитета Верховной рады спрогнозировал гибель на Украине в результате заражения коронавирусной инфекцией всех пенсионеров. Теперь же Емец и вовсе призвал рассматривать это как свершившийся факт, назвав пожилых людей «трупами». Становится понятно, что речь идет не об оговорке или фразе, вырванной из контекста, а о четкой позиции по данному вопросу», – сказал Муратов.

По его словам, то, что может показаться ужасным и неприемлемым для адекватных людей, вполне вписывается в логику постмайданной власти в целом, Зеленского и его «слуг» в частности.

«Пенсионеры для них – обуза в экономическом плане и препятствие в перекраивании психики подрастающего поколения под шаблоны, необходимые западным кукловодам. Именно люди старшего поколения, являясь носителями опыта и традиций, морально-нравственных и культурных ценностей, исторической памяти, создают препятствие для окончательного превращения населения страны в послушную биомассу», – констатировал общественник.

Он подчеркнул, что «слуги» Зеленского «с фашистской рациональностью» стремятся воспользоваться условиями эпидемии для окончательной «декоммунизации» и оболванивания Украины.

«Под предлогом нехватки средств, которых, быть может, и оказалось достаточно, если бы Зеленский и его ближайшие соратники несколько поумерили беспрецедентные затраты на обеспечение собственной безопасности, продолжается политика геноцида населения страны. К этническому, религиозному, языковому и территориальному признакам дискриминации теперь добавился возрастной.

Крайне показательно, что представители украинской власти открыто и безнаказанно озвучивают такую свою позицию, хотя в любой цивилизованной стране заявление, которое сделал Емец стало бы не только предметом публичного осуждения, но и, как минимум, должностного разбирательства», – заключил Муратов.