02.06.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
  501 просмотров
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина

Украинских провокаторов ждут сюрпризы


В ДНР знают о том, что ВСУ готовят ряд провокаций в двух населённых пунктах. Защитники республики приберегли ряд сюрпризов для украинской армии.

Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель оборонного ведомства ВС ДНР полковник Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


«Мы знаем о планах украинского военного командования провести провокации в буферной зоне в районе населённых пунктов Петровское и Викторовка. С этой целью в зону ответственности 93-й омбр прибыло несколько съёмочных групп украинских телеканалов, которые будут готовить фейковые видео, а также подкреплять провальные «успехи» киевских террористов.

Сразу предупреждаем: нам известны координаты всех позиций, наблюдательных постов и командного пункта 3-го батальона 93-й бригады ВСУ.

В случае начала провокаций со стороны боевиков, все военные объекты, представляющие угрозу мирным жителям, будут немедленно уничтожены. Для этого мы приберегли ряд неожиданных сюрпризов для оккупационных войск», – заверил Эдуард Басурин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть