02.06.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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Украинских провокаторов ждут сюрпризы

В ДНР знают о том, что ВСУ готовят ряд провокаций в двух населённых пунктах. Защитники республики приберегли ряд сюрпризов для украинской армии.

Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель оборонного ведомства ВС ДНР полковник Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы знаем о планах украинского военного командования провести провокации в буферной зоне в районе населённых пунктов Петровское и Викторовка. С этой целью в зону ответственности 93-й омбр прибыло несколько съёмочных групп украинских телеканалов, которые будут готовить фейковые видео, а также подкреплять провальные «успехи» киевских террористов.

Сразу предупреждаем: нам известны координаты всех позиций, наблюдательных постов и командного пункта 3-го батальона 93-й бригады ВСУ.

В случае начала провокаций со стороны боевиков, все военные объекты, представляющие угрозу мирным жителям, будут немедленно уничтожены. Для этого мы приберегли ряд неожиданных сюрпризов для оккупационных войск», – заверил Эдуард Басурин.