Украинских психов перестали лечить – осеннее обострение принесет новые теракты

22.07.2020, Киев, Игорь Петров

В результате так называемой медреформы Ульяны Супрун украинские психиатрические учреждения массово закрываются, поэтому в стране все чаще будут происходить инциденты вроде вчерашнего захвата заложников в Луцке.

Об этом в эфире канала NEWSONE заявил политолог, экс-сотрудник украинского омбудсмена Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Факт остается фактом – причиной является то, что у нас закрываются психиатрические учреждения, распродаются квадратные метры учреждений и больниц, которые были переданы на коммунальный уровень и их не могут содержать. Это – последствия так называемой медреформы Супрун, которую уже год новая власть считает необходимым продолжать.

Думаю, подобные вещи и дальше будут происходить в еще большем масштабе, особенно осенью», – сказал политолог.