09.12.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Украина, Церковь
Просмотров:

Украинских раскольников урежут в правах – зато «геть от Москвы»

Вместо обещанной независимой Украинской Православной Церкви киевские раскольники получат всего лишь статус митрополии, которая будет полностью подконтрольна Стамбулу.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил православный публицист Дмитрий Скворцов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, Вселенский патриарх пытается воссоздать на Украине собственную митрополию, существовавшую еще в 17-м веке. Но киевские раскольники будут урезаны в правах.

«Стамбул Киеву предлагает собственно митрополию. В 17-м веке была митрополия Константинопольского тогда еще Патриархата, потому что тогда город еще назывался Константинополем. Была митрополия Константинопольского Патриархата, полностью зависимая от него.

Сейчас, судя по тому Уставу, который в Стамбуле уже написан для так называемой «единой украинской православной Церкви», говорится о том, что это возвращение к той самой Киевской митрополии…

Главное, о самостоятельности. Оказывается, что титул предстоятеля этой церкви будет отнюдь не патриарх, что обещал нам Филарет. Оказывается, это митрополит. По всем важным вопросам решение окончательное принимается только Патриархом Варфоломеем.

А какие уж он вопросы посчитает важными, какие неважными – зависит только от него. Если священника низлагают или отправляют за штат, вообще, что-то несправедливое, по его мнению, с ним делают, он имеет право на апелляцию к Стамбулу.

Самое интересное – эта Церковь будущая не имеет права даже на канонизацию собственных святых. Только Стамбул может рассматривать вопросы канонизации, не говоря о том, что миру она не имеет право варить. А это для человека верующего – сакральное вещество, без которого невозможно таинство, а без таинств невозможна Церковь.

Вот, оно варится в Константинополе. Такова самостоятельность. Мы даже признаков автокефалии не видим в этой создаваемой Петром Порошенко структуре», – заявил Скворцов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть