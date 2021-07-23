Украинских селян вынудят продать землю за бесценок или объявят налоговыми преступниками

23.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Принятый Верховной Радой Украины в первом чтении законопроект № 5600, вводящий налог на землю в паевой собственности, служит для того, чтобы заставить селян продавать свои паи до повышения цен на землю.

Об этом в эфире канала «Укрлайф.тв» заявил экономический эксперт Юрий Гаврилечко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это шикарнейшая «мина», чем-то похожая на законопроект 1210, последствия которого мы уже все видим. Продукты подорожали? Подорожали, весьма прилично. Сигареты подорожали? Подорожали. Алкоголь подорожал? Подорожал. Количество контрабандой, контрафактной продукции увеличилась? Увеличилось. Ну, а теперь, здравствуй, законопроект 5600, который принят в первом чтении, причем принят он очень весело. Возможно, он уже осенью станет законом. Зачем? Давайте рассмотрим. Базовые положения этого закона умудрились вызвать категорически негативную реакцию у очень далеких друг от друга бизнес-сообществ. В равной степени этот законопроект неприемлем – что фермерами, что строителями, что металлургам. Такого еще не было, такого дикого единодушия между крупным и мелким бизнесом в отношении закона, увеличивающего налоговую нагрузку, не было. Данным законопроектом вводятся обязательные минимальные налоговые платежи на землю, находящуюся в частном владении и превышающую размер 50 соток. То есть, ежели вы владелец земельного пая (а таковых у нас порядка семи миллионов, где средний размер пая – порядка трех-четырех гектар), то с двух или с трех с половиной гектар вы должны будете заплатить этот самый минимальный налоговый платеж. Почему? Да потому что вас грабят. Государство считает, что раз у вас есть земля, то вы на ней можете вести хозяйственную деятельность, а если вы можете вести хозяйственную деятельность, она приносит вам прибыль, а если она приносит вам прибыль, эта прибыль должна облагаться налогом, а если вы не показываете, что вы ведете эту самую деятельность, то вы, скорее всего, обманываете государство. То есть, вводится, таким образом, презумпция виновности абсолютно всех владельцев паев. После принятия этого законопроекта в виде закона будет де-факто и де-юре 7 миллионов преступников, которые скрывают свою хозяйственную деятельность от государства. Для чего это сделано? Для того, чтобы бедные и нищие владельцы паев – абсолютное большинство их бедные и нищие – вынуждены были эти паи продать. Потому что у нас как бы рынок земли заработал, только особых продаж нету, все ждут той самой цены на землю, которую обещали – в 10 тысяч долларов плюс за гектар, а цена больше 500 не повышается. Вот! Чтобы не ждали – нужно, чтобы что-то их стимулировало продавать. Здравствуй, законопроект!», – резюмировал Юрий Гаврилечко.