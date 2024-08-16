Украинских школьников хотят заставить делать средства для убийства русских

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Украина не может тягаться с российским ВПК, поэтому ей необходимо, чтобы школьники собирали оружие. Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил майор ВСУ и экс-депутат Верховной рады Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я не видел ни одного подразделения, которое было бы обеспечено дронами от государства хотя бы на 50%. А в России это поставлена на поток, они умеют масштабировать производство. Даже если не изготавливают, то госпрограмма по закупкам у Китая всё равно это всё делает. Комплектующие им продают, и они могут выпускать», – сказал майор ВСУ.

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«Я знаю единичные случаи, что в некоторых школах на уроках труда дети начинают выпускать. Но это должна быть по всей стране запущена программа. Должны быть структуры, которые обеспечат комплектующими все школы, чтобы дети могли собирать, скручивать эти дроны. Главное – это закупка комплектующих. А у нас, к сожалению, это дело волонтёров. Системы РЭБ –вообще катастрофа, это всё волонтёрские программы. Я не слушал, чтобы в масштабах государства мы выделили 40 миллионов долларов, и закупили для всех серьёзный РЭБ», – пожаловался Лапин.