Украинских школьников начали приобщать к однополому сексу

05.11.2018, Киев, Владимир Гладков

В разделе «Современная литература» новой хрестоматии по украинской литературе для 11 класса напечатаны произведения со сценами однополой любви и самоудовлетворения.

Фото страниц учебника с комментарием на своей странице в «Facebook» опубликовала украинская активистка Оксана Федоренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отметим, что автором скандальных строк является некая украинская писательница из Ивано-Франковска Таня Малярчук, которая в том числе в этом году подготовила книгу для детей.

«Министерство образования Украины рекомендует! У меня шок, отсутствие слов … Гомосексуальные женщины (лесбиянство), по мнению Министерства образования Украины, в тренде. Рекомендую к чтению школьный учебник «Украинская литература» (11 класс).

Родители, запомните Ваши дети нужны, к сожалению, только Вам, не найдёте время сегодня, завтра будет поздно. Интересуйтесь, принимайте участие, контролируйте, просматривайте, общайтесь, объясняйте, читайте, а главное не молчите – это Ваши дети, и их будущее», – предупредила в комментарии Федоренко.

«Противно. Психические отклонения пола уже в школьных учебниках», – возмутился на своей странице экс-свободовец, депутат Киевского городского совета Руслан Андрийко.