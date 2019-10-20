Украинских школьников учат оказанию первой помощи по стандартам НАТО

20.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Ровно впервые в Украине прошло внешкольное мероприятие, на котором учеников привлекли к получению навыков тактической медицины по стандартам НАТО, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

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В Ровно с участием более 150 школьников состоялся флешмоб показательного и массового проведения сердечно-легочной реанимации на манекенах. Цель мероприятия – донесение до населения информации о важности приобретения навыков по домедицинской помощи в современном мире. Мероприятие состоялось в рамках внедрения с 1 октября 2019 в образовательных учреждениях города курса по тактической медицины “Умей спасти жизни”.

“Каждый человек должен уметь оказать домедицинскую помощь пострадавшему. Нашу инициативу поддержали городские власти и выделила финансирование, закупила учебные манекены, турникеты и бандажи. Теперь вводим в школах учебные курсы по тактической медицины по стандартам НАТО”, – рассказала председатель ОО “Ровно-Такмед” Татьяна Воронцова.

Ровно стал первым городом в Украине, где в рамках внешкольной образовательной программы стартовал курс тактической медицины для школьников.