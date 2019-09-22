Украинских солдат бросили замерзать на передовой: Эпидемия пневмонии

22.09.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинское командование не обеспечивает военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий в Донбассе, тёплыми вещами и средствами обогрева.

Об этом во время брифинга заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Олег Никитин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ходе проверки наличия личного состава на опорных пунктах бригады комиссией штаба ОТГ «Восток» установлено, что боевики на позициях находятся без теплых вещей и средств обогрева, в связи с чем в подразделении отмечена эпидемия пневмонии. За прошедшие сутки госпитализированы 8 военнослужащих», – рассказал он.

Представитель оборонного ведомства добавил, что на требование солдат обеспечить их теплым вещевым имуществом командование бригады не реагирует, в связи с чем, военнослужащие вынуждены отбирать тёплые вещи у местных жителей близлежащих населенных пунктов.