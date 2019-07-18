Украинских солдат на Донбассе отравили подменёнными продуктами

18.07.2019, Донецк, Александр Гусар

Комиссия штаба «ООС» совместно с военной прокуратурой проводит проверку в одной из находящихся в Донбассе бригад ВСУ по факту массового отравления военнослужащих.

Об этом во время брифинга заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



По его информации в настоящее время в расположении 24-й бригады ВСУ в районе Курахово работает комплексная комиссия штаба «ООС». Большую часть членов комиссии составляют представители тыловых служб и медицины.

«Причиной проверок стал факт одновременного отравления более 150 боевиков бригады продуктами питания, якобы поставленных с объединённых продуктовых складов «ООС», – сообщил Даниил Безсонов.

Он также отметил, что одновременно с этим аналогичную проверку осуществляют представители военной прокуратуры.

«По предварительным данным следствия, тыловики бригады, получив консервированные продукты питания на складах, обменяли их за денежное вознаграждение у местных предпринимателей на аналогичные, но с истекающим сроком годности», – добавил представитель оборонного ведомства.

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