Украинских солдат на Донбассе отравили подменёнными продуктами
Комиссия штаба «ООС» совместно с военной прокуратурой проводит проверку в одной из находящихся в Донбассе бригад ВСУ по факту массового отравления военнослужащих.
Об этом во время брифинга заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
По его информации в настоящее время в расположении 24-й бригады ВСУ в районе Курахово работает комплексная комиссия штаба «ООС». Большую часть членов комиссии составляют представители тыловых служб и медицины.
«Причиной проверок стал факт одновременного отравления более 150 боевиков бригады продуктами питания, якобы поставленных с объединённых продуктовых складов «ООС», – сообщил Даниил Безсонов.
Он также отметил, что одновременно с этим аналогичную проверку осуществляют представители военной прокуратуры.
«По предварительным данным следствия, тыловики бригады, получив консервированные продукты питания на складах, обменяли их за денежное вознаграждение у местных предпринимателей на аналогичные, но с истекающим сроком годности», – добавил представитель оборонного ведомства.
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