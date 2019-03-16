Украинских солдат штрафуют за разговоры о потерях в ВСУ

16.03.2019, Луганск, Александр Гусар

В ВСУ запрещены любые разговоры о боевых или небоевых потерях среди личного состава из опасений утечки информации к начальству.

Такую информацию со ссылкой на перешедшего на сторону республики военнослужащего 54-й бригады ВСУ Сергея Магденко озвучил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В частности, он отметил, что сокрытие от вышестоящего командования происшествий с участием боевиков 54-й бригады ВСУ уже стало традицией.

«Руководствуясь личными интересами в попытках избежать ответственности, командование бригады не передает в вышестоящий штаб «операции оккупационных сил» информацию о реальном положении дел с личным составом. По личному приказу военного преступника полковника Майстренко в расположении бригады запрещены любые разговоры, как о боевых, так и небоевых потерях, а также случаях дезертирства и преступлениях военнослужащих. За нарушение данного распоряжения в бригаде установлена система штрафов», – рассказал Андрей Марочко.

Кроме того, он сообщил, что имели место случаи, когда тела погибших военнослужащих бригады вывозились в темное время суток и за территорией части передавались неизвестным людям в военной форме без опознавательных знаков.

«Впоследствии погибшие военнослужащие объявлялись дезертирами, либо вообще не заявлялись, как отсутствующие в части», – добавил представитель оборонного ведомства.