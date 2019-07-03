Украинских солдат снабдили «виртуальными» бронежилетами

03.07.2019, Донецк, Александр Гусар

Командование ВСУ расследует случаи ранений в Донбассе украинских военнослужащих, которые во время боевых действий якобы находились в средствах индивидуальной бронезащиты.

Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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По его информации, начальнику генерального штаба ВСУ Руслану Хомчаку поступил доклад о ранениях военнослужащих в зоне «ООС».

«Примечательным является то, что все пострадавшие находились в средствах индивидуальной бронезащиты, которая гарантированно должна была не допустить полученных увечий. При этом данные о потерях соответствуют количеству списанных бронежилетов, что вызвало подозрение у высшего руководства ВСУ», – сообщил Даниил Безсонов.

Он также добавил, что с целью проведения разбирательств по данным фактам в зону «ООС» направлена комплексная комиссия генштаба ВСУ по ракетно-артиллерийскому вооружению и тылу.