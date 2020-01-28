Украинских учителей будут увольнять по любому поводу – профсоюз

28.01.2020, Киев, Игорь Петров

Новый законопроект «О труде» №2708 от 28 декабря 2019 года дает работодателю право уволить работника по собственной инициативе без каких-либо обоснованных причин и оставляет работников образовательных учреждений без зашиты.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил председатель Киевской городской организации Профсоюза работников образования и науки Украины Александр Яцунь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Законопроект полностью разработан под работодателей. Люди наемного труда фактически остаются без защиты, без законных прав, которые прописаны в Конституции Украины, в ст. 43, 22 и в Законе о профсоюзах», – рассказал он.

Согласно ч.1 ст. 35 законопроекта работодатель получает право по собственной инициативе расторгнуть трудовой договор с работником, которого нужно лишь уведомить об этом в срок от 15 до 90 дней до увольнения.

«Такая новация приведет к немотивированным увольнениям. Учитывая это, нарушается принцип, по которому расторжение трудового договора по инициативе собственника должно применяться лишь при определенных законодательством конкретных нарушениях со стороны работника, которые должны служить основанием прекращения полномочий должностных лиц и которые следует рассматривать как юридическое последствие таких нарушений », – говорит Александр Яцунь.

Немотивированное увольнение работников противоречит Европейской социальной хартии, ст. 24 которой гарантирует право работников не быть уволенными без уважительных причин, а также Конвенции международной организации труда № 18 о прекращении трудовых отношений по инициативе работодателя 1982 года, согласно которой трудовые отношения с работниками не прекращаются, если только нет законных оснований для такого прекращения, связанного со способностями или поведением работника или вызванного производственной необходимостью предприятия, учреждения или службы.

Кроме того, новый законопроект вводит практику заключения срочных договоров с педагогическими работниками.

«Такая новация вызывает возмущение у педагогов и неприемлема. Сегодня большинство педагогов работает по бессрочным трудовым договорам, их работа имеет долговременный характер, исполнение обязанностей осуществляется на постоянной основе.

Введение нормы о заключении срочных трудовых договоров с педагогическими работниками приведет к широкому применению именно этого вида трудового договора в учебных заведениях», – отметил Яцунь.