Украинских военных на Донбассе будут отслеживать с помощью камер видеонаблюдения

26.07.2019, Луганск, Александр Гусар

С целью предотвращения хищений оружия и боеприпасов, на складах ВСУ на Донбассе будут устанавливаться камеры видеонаблюдения.

Такую информацию озвучил на брифинге начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, уровень коррупции в частях и соединениях ВСУ не позволяет командованию «ООС» эффективно и вовремя выявлять, и пресекать случаи хищения и последующий продажи вооружения и боеприпасов в зоне проведения военной операции в Донбассе.

«На минувшей неделе командованием «ООС» было инициировано четыре проверки в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде на предмет наличия и состояния вооружения и военной техники, но работа комиссий не принесла должного результата. Несмотря на выявление многочисленных случаев хищения вооружения и боеприпасов, командиру 25-й бригады удалось избежать ответственности путем дачи взяток представителям комиссий и сотрудникам военной прокуратуры», – рассказал Яков Осадчий.

По его словам, с целью недопущения дальнейших случаев хищения командование штаба «ООС» пошло на беспрецедентные меры. По личному указанию командующего «ООС» генерала Александра Сырского силами и средствами 311-го отдельного инженерного батальона 48-й инженерной бригады с 22 по 26 июля проводится установка видеокамер с целью наблюдения за действиями личного состава бригады в местах хранения вооружения и боеприпасов.

По информации представителя оборонного ведомства, такие меры вызвали недовольство личного состава бригады, особенно среди причастных к реализации коррупционных схем с военным имуществом офицеров.