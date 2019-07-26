26.07.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
Просмотров:

Украинских военных на Донбассе будут отслеживать с помощью камер видеонаблюдения

С целью предотвращения хищений оружия и боеприпасов, на складах ВСУ на Донбассе будут устанавливаться камеры видеонаблюдения.

Такую информацию озвучил на брифинге начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости


По его словам, уровень коррупции в частях и соединениях ВСУ не позволяет командованию «ООС» эффективно и вовремя выявлять, и пресекать случаи хищения и последующий продажи вооружения и боеприпасов в зоне проведения военной операции в Донбассе.

«На минувшей неделе командованием «ООС» было инициировано четыре проверки в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде на предмет наличия и состояния вооружения и военной техники, но работа комиссий не принесла должного результата. Несмотря на выявление многочисленных случаев хищения вооружения и боеприпасов, командиру 25-й бригады удалось избежать ответственности путем дачи взяток представителям комиссий и сотрудникам военной прокуратуры», – рассказал Яков Осадчий.

По его словам, с целью недопущения дальнейших случаев хищения командование штаба «ООС» пошло на беспрецедентные меры. По личному указанию командующего «ООС» генерала Александра Сырского силами и средствами 311-го отдельного инженерного батальона 48-й инженерной бригады с 22 по 26 июля проводится установка видеокамер с целью наблюдения за действиями личного состава бригады в местах хранения вооружения и боеприпасов.

По информации представителя оборонного ведомства, такие меры вызвали недовольство личного состава бригады, особенно среди причастных к реализации коррупционных схем с военным имуществом офицеров.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть