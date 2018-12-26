Украинских военных на Донбассе будут заселять в частные дома, отобранные у хозяев за долги

26.12.2018, Луганск, Александр Гусар

Украинских солдат в зоне «ООС» планируют заселять в пустующие частные дома, и дома, отобранные у владельцев, задолжавших за коммунальные услуги.

Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В частности, он отметил, что из-за низкого материально-технического обеспечения украинской армии и наступлением неблагоприятных погодных условий военнослужащим ВСУ попросту негде жить.

«По имеющейся информации, «военно-гражданской администрацией Луганской области» отданы распоряжения коммунальным службам провести проверки частных домовладений на предмет задолженности за коммунальные услуги и длительного отсутствия хозяев. После выявления нарушений эти дома планируется перевести в коммунальную собственность с последующим заселением солдат ВСУ», – рассказал Андрей Марочко.