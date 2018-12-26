Украинских военных на Донбассе будут заселять в частные дома, отобранные у хозяев за долги
Украинских солдат в зоне «ООС» планируют заселять в пустующие частные дома, и дома, отобранные у владельцев, задолжавших за коммунальные услуги.
Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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В частности, он отметил, что из-за низкого материально-технического обеспечения украинской армии и наступлением неблагоприятных погодных условий военнослужащим ВСУ попросту негде жить.
«По имеющейся информации, «военно-гражданской администрацией Луганской области» отданы распоряжения коммунальным службам провести проверки частных домовладений на предмет задолженности за коммунальные услуги и длительного отсутствия хозяев. После выявления нарушений эти дома планируется перевести в коммунальную собственность с последующим заселением солдат ВСУ», – рассказал Андрей Марочко.
Метки: Андрей Марочко, ВСУ, Донбасс
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