Украинских военных на Донбассе косит чесотка

20.03.2019, Донецк, Александр Гусар

За последние несколько дней более полусотни военнослужащих ВСУ, находящихся в зоне боевых действий на Донбассе, заболели чесоткой.

Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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В частности, он сообщил, что разведка ЛНР получила информацию о фактах заболевания чесоткой личного состава ВСУ в зоне проведения «ООС».

«Только за последние четыре дня в лечебные учреждения поступило более 50 военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады. Основной причиной заболевания являются неудовлетворительные санитарно-эпидемиологические условия проживания личного состава, за что непосредственно отвечает командир бригады полковник Олег Зенченко», – сообщил Андрей Марочко.

Марочко также добавил, что недавняя проверка подразделений 25-й бригады комиссией штаба под руководством командующего «ООС» генерала Сергея Наева положение дел в бригаде в лучшую сторону не изменила.