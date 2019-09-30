30.09.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Вооруженные силы, Киев, НАТО, Политика, Украина
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Украинских военных начнут оценивать по евроатлантически

Правительство Алексея Гончарука планирует максимально поднять профессионализм личного состава путем внедрения новой военно-кадровой политики, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в программе деятельности правительства Украины, опубликованной на Правительственном портале.

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“Мы максимально профессионализируем личный состав и внедрим новую военно-кадровою политику и систему управления военной карьерой. Также будут введены евроатлантические принципы и подходы к оценке служебной деятельности профессиональных военнослужащих и их поощрению”, – говорится в программе.

Особое внимание планируется уделить профессиональной подготовке, реформе сержантско-старшинского состава и переходу военного образования на программы, совместимые с образовательными учреждениями стран-партнеров.

Напомним, на этой неделе Кабинет министров представляет программу деятельности правительства в парламенте.

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