Украинских военных подвергли репрессиям – «спалили малину» перед ОБСЕ

28.07.2019, Донецк, Александр Гусар

Командованием «ООС» отдан приказ о дисциплинарных взысканиях командирам подразделений ВСУ в Донбассе, допустивших обнаружение наблюдателями ОБСЕ украинской военной техники и позиций, противоречащих Минским договорённостям.

Такую информацию озвучил во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По полученной информации, командованием «ООС» отдано указание подчиненным командирам 20-го и 305-го батальонов радиоэлектронной борьбы об усилении противодействия беспилотным летательным аппаратам СММ ОБСЕ вблизи линии соприкосновения в полосе 10 км вдоль линии соприкосновения на подконтрольной Украине территории и до 5 км, на территории Донецкой Народной Республики», – сообщил он.

По словам Басурина, в указаниях украинским военнослужащим впервые прописана дисциплинарная ответственность командиров подразделений РЭБ в случае выявления Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ с помощью беспилотников запрещённой техники, позиций или иной дискредитирующей ВСУ информации.

«За появление в отчете СММ ОБСЕ, вышедшего 26 июля, информации о выявлении наблюдателями с помощью БПЛА перемещения роты 92-й бригады ВСУ на 12-ти бронетранспортёрах в районе населённого пункта Авдеевка, командир 20-го батальона РЭБ ВСУ получил «строгий выговор», – добавил представитель оборонного ведомства.