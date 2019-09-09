Украинских военных уличили в торговле минами в Донбассе
Командование одной из бригад ВСУ, находящейся в зоне «ООС», вынуждено покупать мины в соседних военных частях для покрытия недостачи.
Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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По его информации, в связи с выходом 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ из зоны «ООС» командование соединения совместно с сотрудниками СБУ проводит инвентаризацию боеприпасов.
«В ходе работы выявлено отсутствие более 500 мин калибра 120 и 82 мм. В настоящее время должностными лицами 30-й отдельной механизированной бригады осуществляется закупка недостающих боеприпасов в соседних частях и соединениях вооруженных формирований Украины в зоне «ООС» с целью сокрытия факта недостачи боеприпасов», – рассказал Яков Осадчий.
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