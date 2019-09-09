Украинских военных уличили в торговле минами в Донбассе

09.09.2019, Луганск, Александр Гусар

Командование одной из бригад ВСУ, находящейся в зоне «ООС», вынуждено покупать мины в соседних военных частях для покрытия недостачи.

Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его информации, в связи с выходом 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ из зоны «ООС» командование соединения совместно с сотрудниками СБУ проводит инвентаризацию боеприпасов.

«В ходе работы выявлено отсутствие более 500 мин калибра 120 и 82 мм. В настоящее время должностными лицами 30-й отдельной механизированной бригады осуществляется закупка недостающих боеприпасов в соседних частях и соединениях вооруженных формирований Украины в зоне «ООС» с целью сокрытия факта недостачи боеприпасов», – рассказал Яков Осадчий.