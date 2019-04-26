Украинских военных в Донбассе поймали на крупном воровстве топлива

26.04.2019, Луганск, Александр Гусар

Служба безопасности Украины раскрыла в одной из находящихся в Донбассе бригад ВСУ организованную преступную группу, занимавшуюся хищением топлива в крупных масштабах.

Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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В частности он отметил, что на фоне отсутствия необходимого обеспечения у рядового состава, продолжаются хищения ГСМ, вещевого имущества и других материальных средств командованием ВСУ в целях личного обогащения.

«На прошлой неделе сотрудниками СБУ была пресечена деятельность преступной группы из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, занимавшейся хищением горюче-смазочных материалов. При проведении следственных мероприятий было установлено, что систематическое хищение проводилось в 109-м батальоне бригады вследствие незаконного списания топлива на неисправную и выведенную из строя технику, а также путем давления на командиров рот со стороны заместителя батальона по материальному обеспечению, которые еженедельно должны были привозить ему до 30 тонн дизельного топлива», – рассказал Яков Осадчий.

Он также добавил, что похищенное топливо вывозилось за территорию батальона на гражданских автомобилях в район населенного пункта Новоайдар и реализовывалось перекупщикам по заниженной в два раза цене.

«Как стало известно, под следствие попали командир 109-го батальона и два его заместителя, а также ряд других вышестоящих должностных лиц бригады», – сообщил начальник пресс-службы управления НМ ЛНР.

По его информации предварительно установлено, что в период с декабря 2018 года по апрель 2019 года соучастниками было похищено и реализовано военного топлива объемом свыше 350 тонн на общую сумму свыше 3,5 миллионов гривен.