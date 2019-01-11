Украинских военных заставили ремонтировать боевую технику за собственный счет

11.01.2019, Донецк, Александр Гусар

Из-за халатного отношения к своим служебным обязанностям и повального пьянства украинские военнослужащие допустили занос своей техники снегом и выход из строя системы охлаждения двигателей.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что ухудшение погодных условий негативно отразилось на и без того низком уровне боеготовности украинских вооруженных формирований.

«Военнослужащие 128-й горно-штурмовой бригады, занимающие позиции в районе населённого пункта Новотроицкое, провели новогодние и рождественские праздники в бессознательном состоянии, вызванном большим количеством некачественного алкоголя. Забыв про всё, кроме спиртного, боевики не заметили, как военную технику замело снегом. Из-за залитой в систему охлаждения воды, двигатели на двух грузовых автомобилях пришли в негодность», – сообщил Эдуард Басурин.

Представитель оборонного ведомства также добавил, что командир бригады Собко не спешит докладывать в штаб командования о выводе техники из строя, вместо этого потребовав от подчиненных командиров восстановить неисправную технику за свой счет.