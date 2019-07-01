01.07.2019, Киев, Игорь Петров
 
Медицина, Политика, Украина
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Украинских врачей выбросили на улицу

Медицинская реформа, начатая при Порошенко, привела к массовому закрытию медучреждений и увольнению медперсонала, а новые украинские политические силы поддерживают ее.

Об этом на заседании согласительного совета Верховной рады Украины заявила Юлия Тимошенко («Батькивщина»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас закрыто более 500 больниц, у нас 300 врачей и медперсонала выбросили на улицу. И это – медицинская реформа. Прекратите называть медицинской реформой геноцид украинской нации. И главное – две новые партии, который идут в парламент, поддерживают это реформу. Что будет дальше со страной? Люди уже не могут этого терпеть», – сказала она.

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