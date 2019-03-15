Украинских зенитчиков тренируют сбивать беспилотники ОБСЕ

15.03.2019, Донецк, Александр Гусар

В связи с участившимися случаями вскрытия представителями ОБСЕ дислокаций запрещённого «Минском» украинского вооружения вблизи линии соприкосновения, в ВСУ прошли учения по отработке навыков уничтожения беспилотных летательных аппаратов миссии.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В частности, он отметил, что в связи с усилением миссией ОБСЕ обвинений украинской стороны в нарушении Минских соглашений по отводу тяжелого вооружения в места хранения с отражением данных фактов в своих официальных отчетах, украинское военное командование активизировало деятельность по недопущению вскрытия запрещенного вооружения на позициях.

«Кроме негласного указания командирам подразделений – не допускать сотрудников ОБСЕ в места дислокации тяжелого вооружения, по приказу командующего «ООС» на полигоне 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады 9 марта прошли учения зенитно-ракетных расчетов всех подразделений, дислоцирующихся вдоль линии боевого соприкосновения. Основной целью учений ставилось противодействие БЛА ОБСЕ и отработка навыков по их уничтожению», – сообщил Эдуард Басурин.