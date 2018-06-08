08.06.2018, Киев, Максим Карпенко
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Вооруженные силы, Скандал, Украина

Украинским алкашам не победить русских – Червоненко


Украинская армия несет колоссальные небоевые потери из-за пьянства солдат на передовой.

Об этом в эфире телеканала NewsOne, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,  заявил экс-министр транспорта и бывший депутат Верховной Рады Евгений Червоненко.

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По его словам, водка в активном товарообороте на линии фронта, несмотря на требования силовиков запретить ее продажу.

«Говорят: «Вот, ты часто ведешь пророссийские речи». Какие пророссийские? Проукраинские! Я хочу, чтобы моя страна была сильной, понимая, что русских не победить даже с такими героями. Я говорю без продуманного пафоса, я говорю потому, что я знаю, когда стреляют, это не так, как в фильмах. Люди пошли отдавать свой долг. Большинство по зову сердца.

Но что там происходит – сегодня войны нет. Но даже в мирное время – я не буду называть точных цифр, не будоражить вас перед сном, сколько в год гибнет воинов в АТО потому что беспробудное пьянство, потому что, когда даже силовики просят убрать водку, ее не убирают. Беспробудное пьянство существует», – заявил Червоненко.

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