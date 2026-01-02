Украинским беженцам в Европе грозят многомиллионные штрафы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина превратилась в налоговый ад.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога, который ведет грантоедка Елена Дума, заявил киевский экономист Михаил Кухар.

Он возмущается политикой, которую проводит налоговый комитет парламента, возглавляемый «слугой» Даниилом Гетманцевым, за отставку которого собрали подписи 26 тысяч предпринимателей.

«Украина была одной из трех стран Европы привлекательной для иностранного капитала как страна, не облагающая налогом зарубежные доходы ее граждан и своих предприятий», – сказал Кухар.

По его словам, после принятия соответствующего законопроекта «над пятью миллионами украинских женщин с детьми в Европе висит Дамоклов меч двухмиллионных гривневых штрафов за недекларирование собственных иностранных доходов».