Украинским депутатам приказано сбиться в стаю и огрызаться на Зеленского

03.05.2019, Киев, Игорь Петров

Петр Порошенко и его команда сохраняют влияние в украинском парламенте, что показало голосование по закону о языке, ущемляющему права русских граждан.

Об этом на пресс-конференции заявил эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Антон Финько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Ситуация вокруг голосования по закону о языке показала, что на данный момент Банковая как-то обеспечивает единство рядов, удерживает от распада правящую группировку.

Наблюдатели уже обратили внимание, что те депутаты, которые колебались, это около 10 человек, уже поддержали позицию Банковой, когда не голосовали за этот проект представители «Оппозиционной платформы – за жизнь», части «Оппозиционного блока» и депутаты господина Зеленского.

Ситуация показывает, что депутаты Верховной Рады поставлены перед сложной морально-этической дилеммой. Одна модель поведения требует от них немедленно предать «Акеллу, который промахнулся» и броситься к новому победителю.

Другая модель поведения требует напротив, сплотиться в некую стаю, которая будет отвечать на любую критику со стороны команды Зеленского заявлениями о том, что она и есть воплощенный украинский национал-патриотический интерес, и без их услуг общество утратит возможность защищать свои национальные интересы.

И последнее голосование продемонстрировало, что пока еще мы наблюдаем развитие ситуации по сценарию «стаи» а не ситуации «прийти к победителю», – сказал эксперт.