Украинским гадам придется ответить за Севастополь

04.04.2019, Симферополь, Олег Кравцов

В 1991–2014 годах Крым понес убытки, которые, «по самым скромным подсчетам», превышают 1,5 триллиона рублей.

Об этом, пишет “Коммерсант”, заявили депутаты Госдумы на первом заседании рабочей группы по оценке ущерба, нанесенного полуострову за годы пребывания в составе Украины.

Как сказал глава группы, первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ), в результате должен будет появиться доклад,а речь идет об анализе периода с декабря 1991 года по март 2014 года.

Предлагается оценить динамику по следующим показателям: демография, состояние автодорог и объектов энергетики, а также оценить, как республика финансировалась «по сравнению с другими регионами Украины». В качестве примера приводится запущенное состояние лагеря “Артек”, на восстановление которого из бюджета РФ направили 29,7 миллиардов рублей.

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В свою очередь депутат Госдумы Николай Коломейцев заявил, что в 1991 году Крым «был достаточно развитой территорией», но за два десятилетия «произошла деградация в силу того, что Крым финансировался по остаточному принципу». Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко сообщил, что в 2018 году «доходы крымского бюджета составили 54,8 млрд руб.», а в «лучшие годы», до присоединения Крыма, этот показатель достигал 22 миллиардов. Почти в три раз ниже нынешней в пересчете на рубли была и средняя зарплата в Крыму.

«Становится очевидно, что основные социально-экономические показатели Крыма не достигали даже среднероссийских значений» , — подчеркнул Козенко, по мнению которого, «по самым скромным подсчетам, ущерб превышает сумму в 1,5 трлн руб.»

Еще один депутат Госдумы от Крыма, Михаил Шеремет, предложил проанализировать также «ущерб, нанесенный Крыму в результате недружественных действий Украины» уже в период нахождения в составе РФ. Этот вопрос Иван Мельников пообещал обсудить со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Давая оценку работе группы, доцент НИУ ВШЭ, экономгеограф Алексей Титков сказал, что речь идет «о явно внешнеполитической акции», но тем не менее полагает, что эту задачу можно было бы решить как чисто исследовательскую.

«Условно говоря, мы хотим понять, что получилось бы с Крымом, если бы он с 1991 года находился в составе России. Задача осмысленная, ее можно было бы решить сравнениями Крыма с близкими аналогами, например, с похожими частями Краснодарского края или Ростовской области», — отметил Титков.