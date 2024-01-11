Украинским госслужащим угрожают сокращения и отправка под Авдеевку

Украина банкрот не только в финансовом и экономическом плане – она банкрот даже в человеческих ресурсах.

Об этом в эфире «Радио «Комсомольская правда» заявил публицист Андрей Ваджра, вынужденный покинуть Киев после госпереворота на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина банкрот. Причем она была банкротом еще до начала специальной военной операции. Просто сам факт украинского банкротства не проговаривается, его просто скрывают, делают вид, что ничего не происходит. Но Украина давно не способна платить по своим счетам. Вот сейчас перекройте ей финансовый краник, что, собственно говоря, сейчас и происходит, и украинское правительство не сможет платить ни пенсии, ни зарплаты – ничего. То есть сейчас социальные программы сжимаются, по сути их отменяют. В лучшем случае денег остаётся, чтобы бюджетникам выплатить, тем же чиновникам. Опять-таки, сейчас идёт сжатие и сокращение чиновничьего штата. Насколько я слышал, каждая госструктура должна сократиться на 10%. И эти 10%, как вы понимаете, сразу вперёд куда-нибудь под Авдеевку. Потому что там людей не хватает, а у государства люди лишние. Зачем такое госаппарат большой? Он не нужен. Люди сидят, ничего не делают. Бессмысленное сидение, бессмысленная трата ресурсов и средств. Это, с одной стороны», – отметил Ваджра.

По словам публициста, Украина давно ничего уже не производит, и российская авиация, ракеты и бомбы даже не дают производить вооружение.

«Они на коленке в каких-то цехах пытаются беспилотники лепить из тех деталей, которые им привозят из-за границы. Но даже здесь проблемы большие, потому что периодически наша авиация выкашивает все эти производственные цеха. А, в принципе, в гражданском плане Украина уже ничего не производит, и она в принципе уже не способна что-то производить. И до СВО проблемы были большие экономические, а сейчас вообще не стоит и говорить об экономике Украины», – считает обозреватель.

Помимо экономики и финансов, военная сфера Украины полностью зависит от доноров.

«Посмотрите, что происходит в военной сфере. Украина полностью зависит от Запада. Она не способна в принципе в военном плане без Запада ни на что. Единственный её ресурс – это люди. Но людской ресурс тоже уже, собственно говоря, подходит к концу. Я не военный специалист, но тут просто элементарно здравый смысл. Вот так останавливать автобусы, троллейбусы, блокировать двери, выводить, заламывая руки и отправлять на мобилизацию бессмысленно, глупо и преступно», – заключил Ваджра.