Украинским гражданам заявили, что вопрос курса на ЕС и НАТО не подлежит дискуссиям

19.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Недопустимо, когда половина граждан страны, стремящейся в ЕС и НАТО, против такой интеграции.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife» заявил обслуживающий интересы Петра Порошенко украинский политолог Алексей Голобуцкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Последняя социология, которая была по поводу НАТО и ЕС – 60 процентов за ЕС, и где-то не дотягивает до 50 – за НАТО. Я постоянно об этом говорю и в том числе представителям власти, что когда вы попросите ПДЧ и всё остальное, вы должны понимать, что американцы и европейцы очень чётко отслеживают нашу ситуацию.

У них страны, которые хотели вступать в НАТО, имели поддержку 70-80% поддержки у населения. Не будут они принимать страну, у которой половина населения – ну, не хотят они. Что, поставить военную базу, под которой завтра будут стоять с плакатами «Yankee go home» (Янки, уходите домой – ред.) и так далее? Ну, логично абсолютно.

Это же элементарная образовательная работа, пропаганда, грубо говоря. Большинство людей, которые против НАТО, они даже не понимают, почему они против НАТО. Часть – это с советских времён, другая часть думает, что мы сразу станем со всеми воевать, третья часть – не знаю, у каждого своё», – рассуждает Голобуцкий. «Это из-за того, что у нас есть «Интер» – телеканал, который, мягко говоря, под «совок» постоянно ведёт агитацию, у нас есть телеканал «Наш», у нас были три телеканала чисто пророссийских. Слава богу, их запретили. Они постоянно убивают…» – бредил порохобот.

По его словам, есть вещи, которым нельзя давать большую волю в дискуссиях из-за того, что, таким образом, «мы про ничего не достигнем».

«Можно говорить, какая система экономическая, какие налоги, какие права меньшинств. Всё это можно обговаривать разными способами. А есть общегосударственное, как это было у поляков, у чехов, у эстонцев, у латышей, литовцев, что страна должна быть единой в желании евроинтеграции во всех её измерениях», – добавил Голобуцкий.