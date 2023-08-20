Убийство известного мафиози в Болгарии выводит на «украинский след»

Одна из наиболее вероятных версий убийства крупного болгарского бизнесмена и политика – Алексея Петрова выводит на отчетливый «украинский след». Выстрелы, прозвучавшие несколько дней назад в пригороде Софии, в квартале «Драгалевцы», не только забрали жизнь известнейшего в стране человека, но переполошили буквально всю Болгарию. Местные СМИ запестрели заголовками, один страшнее другого: «Начало гангстерской войны», «Возвращение бандитских 90-х»…

Фигура самого Алексея Петрова весьма примечательна. Свою профессиональную карьеру он начинал в правоохранительных органах, причем не постовым милиционером, а в специальных силах по борьбе с терроризмом. Затем, он ушел в бизнес, где достиг ошеломляющих успехов. Правда, в 2009 году прояснились вероятные источники его быстрых и внушительных достижений на ниве коммерции. Тогдашний министр внутренних дел Болгарии Румен Петков публично подтвердил, что Петров все эти годы оставался секретным сотрудником контрразведки. Что называется, работал «под прикрытием».

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На момент гибели ему принадлежали десятки компаний, которые зарабатывают миллионы и сейчас, но самый большой его проект — известная страховая компания Lev Inns.

Алексей Петров успел пережить два покушения на свою жизнь. В 2002 году он получил огнестрельные ранения. В 2015-м от обстрела из гранатомета его спас бронированный автомобиль и… огромное везение. А 10 февраля 2010 года он был задержан и обвинен в том, что является лидером преступной группировки «Спрут», занимающейся рэкетом и вымогательством. Как водится в таких случаях, в скором времени обвинения были смягчены, содержание под стражей заменено домашним арестом. Впоследствии, как говорят в определенных кругах, эту ситуацию и вовсе удалось «порешать»…

Уже к 2011 году Петров баллотировался на пост президента Болгарии! Занять этот высокий пост ему не удалось, однако он продолжал оставаться советником болгарских спецслужб и имел заметное влияние в политических кругах.

Сейчас, после гибели Петрова, было озвучено утверждение, что именно он усадил за стол переговоров непримиримых прежде противников – лидера партии ГЕРБ Бойко Борисова, и главу движения «Продолжаем перемены» Кирила Петкова. Симбиоз этих двух крайне правых сил евроатлантического толка, под прямым руководством посольства США, и позволил создать нынешнее «правительство войны», активно втягивающее Болгарию в противостояние с Россией. Это уже не просто политика, а – большая политика!

Версия заказного убийства по политическим соображениям сейчас основная у правоохранителей. Мотивом стрельбы мог послужить тот факт, что в последние месяцы бывший спецназовец и воротила большого бизнеса заговорил о возвращении в DANS (болгарская спецслужба, занимающаяся вопросами контрразведки и безопасности) в качестве директора агентства, что многих очень напугало.

Но кто же застрелил «серого кардинала» болгарской политики? Здесь история третьего, «удачного» покушения, делает крутой вираж. Наиболее логичной и подробной является версия о причастности к убийству бывшего военного, украинца Романа Логвиненко! Он был досрочно освобожден из тюрьмы в мае этого года, где отбывал наказание за организацию предыдущего нападения, совершенного еще в 2015 году, когда из гранатомета была обстреляна машина Петрова. Известно, что за исполнение того «мокрого заказа» Логвиненко должен был получить 200 000 евро.

В октябре 2015 года группа из четырех украинцев пыталась убить Алексея Петрова в нескольких метрах от его дома в квартале Лозенец из гранатометов. Петров выжил, потому что ехал в бронированной машине, и его охрана отреагировала на покушение оперативно. Позже он объявил денежное вознаграждение за информацию о нападавших.

В результате был арестован и обвинен организатор теракта Роман Логвиненко. Трое его сообщников – Артем Темпинский, Максим Черный и Евгений Балков – не найдены по сей день…

Совершенно неожиданно, коллегия Апелляционного суда Софии досрочно освобождает из-под стражи Романа Логвиненко! 29 мая этого года украинец вышел на свободу за два с половиной года до отбытия десятилетнего срока за неудавшееся покушение на Петрова. Категорически против такого решения выступала городская прокуратура и тюремная администрация!

Троица судей на восьми страницах мотивировала, почему украинца нужно освободить досрочно. Часть рассуждений заключается в том, что осужденный якобы предоставил достаточные доказательства своего исправления. Сам же Логвиненко заявил суду, что хочет, чтобы его отпустили, и он желает вернуться на Украину, так как в тот момент он будет более полезен Родине на войне…

После выхода из тюремной камеры Логвиненко был выслан из страны. О его дальнейших передвижениях ничего не известно. Зато известно, что спустя три месяца киллер застрелил Алексея Петрова. Следователи по делу об убийстве Петрова проверяют версию о том, что в организации и исполнении преступления снова есть украинский след.

Большинство криминалистов уверены, что Роман Логвиненко будет ликвидирован, и само преступление не будет раскрыто никогда.

Чем грозит это громкое убийство болгарскому обществу, становится ясно из заявлений местных политиков. Приведу две яркие цитаты. Мой добрый знакомый, депутат Народного собрания Болгарии, Таско Ерменков, как обычно был очень эмоционален.

«Убийство Алексея Петрова не было случайным, а, учитывая, что он был связан с людьми с обеих сторон баррикад, то непонятно, с какой стороны был выстрел. Но с какой бы стороны ни было организовано покушение, это свидетельствует о том, что Болгария возвращается к мафиозным временам. Это новое правительство отбросило нас на 30 лет назад, и произошел симбиоз между белыми воротничками и выжившими бандюганами».

В подтверждение своих слов, он напомнил недавний омерзительный эпизод, когда фанаты одного из футбольных клубов напали на палаточный городок защитников памятника «Советской Армии» в Софии. В дело пошли горящие фаера, кулаки и дубинки… Очень уж это все напоминает подобные погромы в Харькове и сожжение людей в Одессе, с использованием тех же футбольных тиффози. До боли знакомый сценарий…

Президент Румен Радев обратился к болгарскому народу.

«Очевидно, что когда государство слабо, мафия сильна. Судя по всему, нынешний кабинет министров использует каждую собственную неудачу, как возможность захватить себе еще больше власти. Это наступление на демократические принципы, закрепленные в Конституции и наших законах. Болгары ждут ответов о роли Петрова в формировании коалиции, какие обязательства перед ним взяты, какие высокие посты в государстве ему обещаны, кем и на каких условиях. Правительство своим поведением толкает наше общество к хаосу, разрушает демократический консенсус, без которого для Болгарии нет европейской перспективы. Публикуются черные списки граждан и журналистов, происходит давление на СМИ, призывы к цензуре. МВД и спецслужбы контролируются с целью опорочить выбор народа и использовать это в корыстных политических и экономических целях. Политическая дискуссия люмпенизированна волнениями и угрозами. Все это – нарушает Конституцию».

Ну, а украинские бандиты – традиционно используются в качестве наемников. Найти подобный агрессивный и беспринципный сброд в этой обезумевшей стране – задача не сложная.