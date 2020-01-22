Украинским оружейникам перекрыли кислород и на внешнем, и на внутреннем рынке

22.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

«Тупее не придумаешь», чем когда в поставках запчастей для советской техники в Индию Украину обгоняют турки.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент ассоциации производителей вооружения и военной техники Украины, руководитель ООО «КОРТ» Вадим Кодачигов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас отсутствует план развития ВСУ. При отсутствии плана развития ВСУ, когда производитель не понимает, что через пять лет будет закупать Минобороны, мы не понимаем, в какую сторону нам идти. Соответственно, мы сидим ровно на попе, и нам говорят: та сделайте пока это за свои деньги. На моём счету четыре разработки за свои деньги, продаж ноль. Я просто сделал четыре комплекса для украинской армии и не продал ни одного. Единственный РЭП, самый маленький, 10 штук у нас купил на базы складов и арсеналов, после чего они перестали взрываться.

Мы не понимаем нашего внутреннего покупателя, мы не знаем, чего он хочет. Мы пытаемся пропихнуть проект БМП, как минимум четыре производителя в Украине в состоянии создать конкурентную для Европы БМП, не говоря про украинскую армию. У нас есть БМП? Нету, мы покупаем старые БМП-1, БМП-2 в Чехии, отдавая наши деньги чехам на развитие их экономики.

Это очень «шикарный» вариант. Но мы не понимаем нашего покупателя, армия не даёт нам никакого фидбэка по пониманию того, что они хотят», – пожаловался Кодачигов.

При этом, по его словам, не менее плачевно обстоит дело и с внешним рынком.

«Мы как сидели молча ровно, так и сидим. Для статистики, каждый год Украина теряет примерно один миллиард долларов на внешнем рынке. Скажу простой цифрой: уровень объёмов заказов по Индии по запчастям на бронетехнику составляет примерно полтора миллиарда долларов в год. Украина участвует в 200 миллионах.

Нас Турция обогнала в поставках запчастей для советской техники, которую производит Украина. Что можно придумать тупее этого?!

Причём, это Индия, которая не хочет покупать у русских и не может покупать у китайцев, по причине того, что она с ними воюет. И единственный поставщик запчастей, который имеется в мире, на «шестидесятки», «семидесятки», Т-72, Т-80, Т-55 – это Украина, и Украина ничего не поставляет! Вот это результаты нашей работы», – возмутился оружейник.

«Я в течении четырёх лет говорю: не хотите заниматься собственной армией, фиг с вами, отпустите нас на внешний рынок, дайте мы там будем зарабатывать тогда. Если наша армия нам не интересна, то, давайте, хотя бы промышленность сохраним, отпустите нас на внешний рынок, мы будем там работать», – взмолился Кодачигов.