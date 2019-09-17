Украинским пенсионерам сообщили плохую новость

17.09.2019, Киев, Максим Карпенко

На Украине растет дефицит Пенсионного фонда – сегодня он составляет минимум 15% годового бюджета страны.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-министр экономики Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, помимо выплаты долгов, значительная часть бюджета Украины уходит на погашение дефицита Пенсионного фонда.

«Положение чрезвычайно тяжелое в части постоянного роста выплат по долгам. У нас же более 170 миллиардов – уже снова растет дефицит Пенсионного фонда. Нам значительную часть бюджета надо расходовать на то, чтобы покрывать этот дефицит за счет бюджета. Потому что 170 миллиардов, более 170 – сравните с общей величиной бюджета, это уже, по крайней мере, около, ну не 20, но, может, 15% доходной части бюджета надо использовать на эти цели», – заявил Суслов.