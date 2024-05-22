Украинским пилотам приходится разговаривать с советскими вертолетами, чтобы те не ломались

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Украинские летчики пытаются договориться с вертолетом перед каждым вылетом, чтобы они не ломались. Об этом в эфире телеканала «ТСН» заявил украинский вертолетчик с позывным «Викинг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам «Викинга», техника на вооружении ВСУ старая, которая может в любой момент выйти из строя:

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«С каждым вертолетом можно договориться. Мы считаем, что это живые существа, перед каждым вылетом нужно подойти, погладить его, что-то сказать очень хорошее, потому что иногда может подвести этот вертолет, если с ним вести себя грубо, обозвать его. Но если относиться нежно, то все будет хорошо».

Ведущая уточнила, может ли что-то пойти не так, поскольку вертолет старый.

«Да, потому что не только советский, но есть и российские вертолеты, российского производства. Но это техника, и у техники есть свойство ломаться», – ответил пилот.