Украинским пограничникам пообещали десятки новых патрульных вертолетов и катеров

03.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Уходящий с должности президент Украины Петр Порошенко анонсировал меры по укреплению обороноспособности Государственной пограничной службы Украины за счет 22 патрульных катеров и 24 патрульных вертолетов, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообшает официальный сайт Порошенко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В этом году ожидаем заключения договоров на строительство 22 современных кораблей. Эти корабли будут патрульного класса и надежно будут выполнять поставленные задачи по охране морской границы», – заявил Порошенко, выступая по случаю дня пограничника в Черкассах в Главном центре подготовки личного состава Государственной пограничной службы.

Также, по его словам, поставлено задание на закупку вертолетов французского и украинского производства. «В этом и следующем году будут закуплены 24 современных, легких патрульных вертолета», — проинформировал глава государства.

Порошенко подчеркнул, что Украина уверенно формирует европейское лицо пограничной службы. «Мы уверенно формируем европейское лицо пограничной службы, обеспечиваем ее способность эффективно работать по стандартам НАТО», — сказал президент.