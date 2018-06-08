08.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Украинским шахтерам должны 350 миллионов гривен

Долг по заработной плате на государственных шахтах к настоящему времени составляет 350 млн грн, для его погашения необходимо увеличить дотации в госбюджете, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Правительство Владимира Гройсмана получило шахты с 18 млрд (грн) задолженности и 850 млн грн задолженности по заработной плате. На сегодняшний день — за два года и два месяца — задолженность составляет 350 млн грн», — сказал он, выступая на Часе правительства в парламенте в пятницу, сообщает пресс-служба ведомства.

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Игорь Насалик уточнил, что в марте 2014 года правительство Арсения Яценюка приняло госшахты с задолженностью по зарплате 1,5 млрд грн, хотя в предыдущие годы уровень бюджетной дотации им достигал $2 млрд в год.

Министр отметил, что в 2018 году размер дотации государственным угольным предприятиям был сокращен до 900 млн грн с 2,6 млрд грн.

При этом он напомнил, что предложение об увеличении дотаций угольщикам уже дважды проваливалось в Раде, и призвал депутатов поддержать его на следующей неделе, 12 июня.