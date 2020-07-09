Украинским СМИ предписано подавать информацию о Крыме «с надрывом и скорбью»

09.07.2020, Симферополь, Александр Ростовцев

9 июля в Киеве состоялся сходняк профессиональных страдальцев и плакальщиков о судьбе Крыма, называющих себя «правозащитной организацией ZMINA», с участием засланной попки из виртуального «представительства президента Украины в АРК».

Сходняк представлял собой круглый стол «Крым в зеркале масс-медиа» в формате «маски-шоу» по случаю ковидофобии в рядах соратников. Темой дня стала презентация новой методички «Крым в контексте оккупации» для украинских журналистов, выполненной в формате сборника «вопрос – ответ» для имбецилов.

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В ходе обсуждения стало ясно, что собравшимся была поставлена задача – обострить и подогреть в журналистской среде и обществе уходящую тему Крыма, поскольку «смотрящими» зафиксирована почти полная потеря интереса к теме «деоккупации» и государственной принадлежности полуострова.

Свежая методичка, по замыслам её авторов, должна стать настольной книгой для работников масс-медиа, чтобы научить их подбирать «правильные источники информации», освещать крымскую проблематику «в правильном ключе с использованием корректной терминологии».

Докладчики с горечью отметили, что большинство украинских и западных журналистов, подавая в СМИ тему Крыма, фактически игнорируют «контекст оккупации и некорректно освещают ситуацию на полуострове».

А подобный подход, понимаете ли, ослабляет связи между жителями «оккупированных» и подконтрольных Украине территорий, не оставляя надежды на успешный процесс будущей «деоккупации и реинтеграции».

Авторы методички считают, что особое внимание следует уделять периферийным изданиям, настолько зацикленных на своих, местечковых проблемах, что их авторы порой допускают «несоответствие стандартам журналистики, печатая недостоверные сообщения с доминирующими субъективными оценками в новостях о Крыме».

Иными словами, «смотрящие» требуют от периферийных украинских изданий «быть в тренде» и врать напропалую об ужасах крымской повседневности, равняясь на киевские и львовские масс-медиа.

Не совсем понятно, чего хотят от региональных периодических изданий «правозатычники» и плакальщики, поскольку они же сами озвучили неутешительный диагноз полной потери интереса онлайн СМИ к крымской тематике.

Так, проведённый в феврале 2020 года (то есть, к шестой годовщине начала Крымской весны) Институтом массовой информации мониторинг показал, что всего 1% украинских онлайн-СМИ опубликовал новости о Крыме.

Отсюда и реакция «смотрящих», напоминающая нечто среднее между чесоткой и параличом, когда хочется что-то радикально изменить в сложившейся ситуации, но руки коротки и остаётся только плодить макулатуру в надежде, что её хоть кто-нибудь прочтёт хотя бы в отхожем месте.

Сходняк почтила своим присутствием украинская журналистка Наталья Гуменюк. Собственно, от журналистки в Гуменюк только одно название, а на деле, как и большинство обслуживающих власть коллег по цеху, жиночка выступает пропагандисткой, которой поручено нести в массы «правду о Крыме».

В 2014 – 2019 годах Гуменюк галопом носилась по Крыму в поисках криптобандеровского фольклора, выискивая недовольных воссоединением. Результаты, озвученные Гуменюк на радио «Крым.Брехалии» и опубликованные в книжице «Потерянный остров. Книга репортажей из оккупированного Крыма», не впечатляют.

«Журналистское расследование» раскрыло кучку недовольных меджлисовцев и каких-то мутных лишенцев из бывших украинских военных и чиновников, окопавшихся на полуострове при «незалежности», а причиной воссоединения с Россией жиночка считает плохой ремонт крымских дорог при Украине. Россию, мол, крымчане любят исключительно за ремонт дороги Керчь – Симферополь – Севастополь. Больше-то любить Россию не за что.

Вдохновившись самодельным диагнозом для Крыма, Гуменюк подбадривает заперекопных «деоккупантов», дескать, «никто и никогда не уходит безвозвратно», «Крым ещё вернётся в состав Украины», а крымчан жиночка призывает «не бояться возвращаться в Неньку».

Как видим, пропагандистка Гуменюк приглашена участвовать в круглом столе как образец «высоких стандартов журналистики» и «использования правильной терминологии» и явного соответствия духу и букве новой методички.

Ведь главные рекомендации, выдаваемые методичкой укрожурам при освещении новостей из Крыма – отринуть всякие меланхоличные и вялые выражения, вроде «аннексия», а вместо них шире и смелее употреблять энергичные и бьющие читателя по нервам термины: «временная оккупация», «угнетение крымчан», «репрессии сторонников Украины российской властью в Крыму» и тому подобную риторику.

Также участники круглого стола призывали работников СМИ к журналистской ответственности, не воротить носы от крымской пролемы, «не создавать у аудитории привычку к конфликту», а изыскивать новые способы заинтересовать читателей, освещая больные проблемы полуострова, «которые никуда не делись и даже, наоборот, обострились».

Главная «правозатычница» центра ZMINA Печончик скорбно подчеркнула, что украинские СМИ практически прекратили получать «эксклюзивную информацию из Крыма», а вместо неё пользуются информацией из вторых и третьих рук, при этом не фильтруя и не проверяя её должным образом.

«Освещение крымской тематики становится всё более поверхностным», – печалится жиночка, и уповает на подготовленную в недрах центра ZMINА методички из вопросов и ответов, прочитав которую приободренные и просветлённые укрожуры немедленно улучшат качество и стиль подачи материалов о Крыме.

новая методичка для украинских масс-медиа

Собственно, все выступавшие после Гуменюк и Печончик страдальцы и плакальщики, включая первого «заместителя смотрящего по АРК» Свиридовой, больше всего напирали на использование более резкой и агрессивной терминологии при освещении новостей из Крыма, уповая на них, как на спасительную палочку-выручалочку, что однажды чудесным образом «деоккупирует и реинтегрирует» Крым.

Все эти студийные пляски с бубном дипломированных людей, чьи хорошие и одухотворённые лица были слегка обезображены медицинскими масками, ужасно напомнили до сих пор проводимый папуасами ритуал карго-культа на некоторых островах архипелага Кука, который, по идее, должен вызвать второе пришествие американских самолётов с одеждой, обувью и пищевыми концентратами, которые так и не научились производить туземцы за 75 прошедших лет после войны с Японией.

обряд карго-культа на островах архипелага Кука, наше время

Украинские туземцы, в отличие от обитателей архипелага Кука, исполняют свой обряд карго-культа для возвращения Крыма скучно и без выдумки, заседая часами на круглых столах, нудно переливая несбыточную чушь из пустого в порожнее.

Хоть бы раз, разнообразия ради, сделали бы друг другу боевую раскраску, обрядились бы, взяли в руки копья с болтающимися тряпками, да и отожгли дикий танец вокруг карты Крыма. Кураторов из Офиса президента Украины пригласите поучаствовать в сейшен.

Полуостров карго-культом, конечно же, не вернёшь, но внимание и шум в прессе пробудишь наверняка. Может, стоит разок попробовать для разнообразия, тошнотики из центра ZMINA?